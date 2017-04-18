« Дом-2», известной российской теле- и радиоведущей , журналистки , а с недавних пор — еще и певицы Ольги Бузовой. Подробнее о сотрудничестве с артисткой он рассказал ИА «Пенза-Пресс»." data-title="Пензенец о монтаже клипа Бузовой: Это была незабываемая неделя без сна — Пенза-пресс, рунет за день">

Актер Пензенского драмтеатра Николай Потапов стал режиссером монтажа нового клипа бывшей участницы скандального телепроекта «Дом-2», известной российской теле- и радиоведущей, журналистки, а с недавних пор — еще и певицы Ольги Бузовой. Подробнее о сотрудничестве с артисткой он рассказал ИА «Пенза-Пресс».

По словам Николая Потапова, работа по монтажу клипа «Люди не верили» стала дебютной как для для него — в плане жанра, так и для всей компании Partyvision — в плане масштабности проекта.

«Уже около года я работаю в компании Partyvision — это одна из самых крупных компаний по производству видео в event-индустрии. И вот мне прислали такой материал. Эта работа стала для компании дебютной по масштабу, но вообще в роликах, которые мы производим, постоянно присутствуют популярные и известные люди», — пояснил он.

На монтаж клипа у актера Пензенского драмтеатра была всего неделя.

«Были очень сжатые сроки. Грубо говоря, материал мне прислали в понедельник, а через неделю уже была премьера клипа. То есть весь постпродакшн занял около семи дней, а съемки, насколько мне известно, — около двух дней», — рассказал Николай Потапов.

На вопрос о том, остался ли сам заказчик доволен результатом, актер признался: пообщаться лично со звездой «Дома-2», чтобы это выяснить, ему так и не удалось, но известно, что Ольга Бузова направила благодарность всей компании за качественную и оперативную работу.

Работать в новом для себя жанре пензенцу понравилось.

«Да, это интересно. Но мало времени было выделено на постпродакшн. Это была незабываемая неделя без сна. Учитывая еще то, что ежедневно я репетировал и играть в спектаклях на своей основной работе», — поделился он впечатлениями.

Николай Потапов добавил, что не исключает того, что в будущем продолжит работать с клипами знаменитостей.

«Я не ухожу, я же продолжаю работать в компании. Но конкретно сейчас мы пока занимаемся «отголосками» клипа — кадры с фотосессии монтируем, которые в скором времени выйдут», — сказал он.