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Доллар опустился ниже 56 рублей

18 апреля в 17:30 128 просмотров

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 19 апреля.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,2505 до 55,9793 руб., курс евро — с 59,8393 руб. до 59,6124 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 57,6142 руб.

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