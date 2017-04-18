Семенов принял участие в заседании правительственной комиссии по предупреждению ЧС

Заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошло под руководством главы МЧС РФ Владимира Пучкова.

«В повестку были внесены два основных вопроса — мероприятия, направленные на защиту населенных пунктов и объектов инфраструктуры в паводкоопасный и пожароопасный период, а также готовность к проведению в России игр Кубка FIFA-2017», — сообщили в пресс-центре областного правительства.

Затем в ситуационном зале Главного управления МЧС РФ по Пензенской области состоялось межведомственное совещание по вопросам готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к участию во Всероссийских учениях.

Планируется, что они будут проходить с 19 по 21 апреля текущего года во всех регионах страны. В три этапа будут отрабатываться действия при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров и весеннего половодья.