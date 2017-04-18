Глава города Пензы Валерий Савельев отчитался о работе за 2016 год

В отчете представлены основные направления работы главы города, в том числе — деятельность в сфере нормотворчества, ЖКХ и благоустройства территорий, управления муниципальным имуществом, работа с обращениями граждан, контроль за расходованием бюджетных средств и др.



Валерий Савельев отметил, что в 2016 году было проведено 13 сессии Городской Думы, на которых рассмотрено и принято 271 решение. За отчетный период главой города издано 55 постановлений и 1019 распоряжений, в том числе 62 — о проведении публичных слушаний.



Помимо заседаний профильных комиссий проводились выездные заседания рабочих групп по вопросам ремонта детских лагерей, фасадов домов по ул. Кирова и Славы, реконструкции набережной реки Суры, проверки питания в школах, выявления незаконной торговли спиртосодержащей продукцией.



В 2016 году глава города провел 10 приемов граждан, на которые обратились 74 человека. 23 обращения решены положительно, по 51 даны разъяснения, и запросы для их рассмотрения направлены в органы местного самоуправления, следует из отчета. Всего в 2016 году в Гордуму обратились 249 человек. Большая часть вопросов граждан касалась качества и стоимости услуг ЖКХ — 48%.



Одним из важнейших направлений деятельности главы города и депутатов Гордумы является совместная с администрацией Пензы работа над бюджетом города.



«Доходная часть бюджета исполнена в сумме 10 млрд 971,5 млн рублей, то есть на 93,2% от плана. Расходная часть бюджета за 2016 год исполнена в сумме 11 млрд 555,8 млн рублей или на 91,3% от плана», — подчеркнул Валерий Савельев в своем отчете.



Он добавил, что главный финансовый документ города остался социально ориентированным. Доля расходов на развитие социальной сферы в 2016 году составил 61,4%.



«Успех развития муниципального образования зависит не только от эффективности управления и использования средств местного бюджета, но и от качественного и действенного контроля», — добавил Валерий Савельев.



Так, контрольно-счетной палатой Пензы за 2016 году проведено 35 контрольных мероприятий, выявлено нарушений на 226 млн рублей. При этом большая их часть (121,4 млн) — это нарушения в части расходования денег городской казны.



Другим важным направлением работы являлась пополнение доходной части бюджета за счет приватизации муниципального имущества. В прогнозный план на 2016 год были включены 55 объектов недвижимости, два муниципальных предприятия, акции 11 ОАО, один объект муниципального имущества для внесения в качестве вклада в уставный капитал ОАО. Фактически за 2016 год от приватизации городской недвижимости в бюджет поступило 172,2 млн рублей.



Как отметил Валерий Савельев, согласно краткосрочному плану реализации в Пензе региональной программы капремонта, в 2016 году проведен ремонт 46 многоквартирных домах. В рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в течение 2016 года из 766 жилых помещений переселено 1770 человек.



Традиционно большое значение в работе депутатов отводилось решению задач в области соцзащиты населения. В прошлом году 130 тыс. пензенцев воспользовались мерами соцподдержки. Расходы на предоставление мер поддержки семьям с детьми составили более 384 млн рублей.



«В рамках реализации плана мероприятий по выполнению наказов избирателей за 2016 год выполнено работ на 31,9 млн рублей», — добавил Валерий Савельев.



Наибольшие суммы были направлены на ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров (29 млн рублей) и обустройство 109 детских площадок (3,8 млн рублей).



Подводя итоги ушедшего года, Валерий Савельев подчеркнул, что главной целью деятельности органов местного самоуправления осталось улучшение качества жизни пензенцев.



Глава города отметил слаженность и продуктивность работы депутатского корпуса в решении ключевых для Пензы вопросов и поблагодарил коллег за профессионализм, ответственность и принципиальность.



Отчет главы города будет представлен на апрельской сессии Гордумы.