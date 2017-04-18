65 пензенских водителей задержаны за езду в пьяном виде (видео)

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Сотрудники ГИБДД продолжают бороться за трезвость на дорогах Пензы и области. В ходе последнего профилактического рейда 65 водителей были задержаны за то, что находились за рулем автомобиля в состоянии опьянения.

Какие могут быть обиды на сотрудников полиции, если сам сел за руль пьяным? Во время профилактического рейда инспекторы ДПС задержали «под мухой» мужчину, и он был далеко не единственным, сообщает телеканал «Экспресс».

«При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» было задержано 65 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. 14 граждан было задержано по информации от граждан, поступившей в дежурную часть Госавтоинспекции», — сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Свою машину мужчина сможет забрать со штрафстоянки утром следующего дня. А вот с правами ему придется попрощаться на более долгий срок. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за вождение в нетрезвом виде он будет лишен права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. И, к тому же, заплатит штраф 30 тысяч рублей.