Пензенцы отмыли городские памятники (видео)

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В регионе продолжается месячник по благоустройству. 18 апреля центральными объектами масштабной уборки стали городские достопримечательности. В Международный день памятников и исторических мест пензенцы, взяв щетки, тряпки, ведра и швабры, отправились отмывать от пыли и грязи городские достопримечательности.

Дотянуться до героев хотя бы шваброй. Тщательно и осторожно на Советской площади приводят в порядок памятник Борцам революции. С тряпками, ведрами и метлами сюда вышли работники Центра культуры и досуга: моют сам памятник, убирают в сквере прошлогоднюю листву, сообщает телеканал «Экспресс».

«Подметаем, хоть это не наша работа, зато будет видно со всех сторон, что здесь чисто. Воевали люди за Родину, за наше будущее, а мы должны следить за всем этим, охранять на всю оставшуюся жизнь и передать это нашим детям и внукам», — сказала начальник хозяйственного отдела ЦКиД г. Пензы Любовь Орлова.

«Я считаю, что эта нужная работа. Мы делаем город чище, а вместе с чистым городом чище становятся наши души», — отметила заместитель директора ЦКиД г. Пензы Надежда Селиверстова.

Банный день — не только у революционеров. В сквере имени Лермонтова намывают бюст великого поэта. За дело взялись преподаватели музыкальной школы № 1.

«Лермонтов — это наша история, гордость Пензенского края, поэтому для нас большая честь в Международный день памятников помыть, умыть Михаила Юрьевича», — сказала директор детской музыкальной школы № 1 г. Пензы Татьяна Демина.

Не осталась без внимания и главная достопримечательность Пензы. На улице Кирова трудятся сотрудники еще одной музыкальной школы. Фронт работ у них больше, чем у остальных: отмыть нужно сразу двоих — первопоселенца и его коня.

«У нас есть очень много хороших мест в городе, одно из них — памятник Первопоселенцу, поэтому мы его и моем. Сложно, моешь, высыхает, и опять остаются следы от голубей замечательных», — рассказала директор музыкальной школы «Квинта» г. Пенза Марина Сафронова.

Помогают работникам культуры и случайные прохожие. Даже двухлетний Миша не смог остаться в стороне.

К эстафете чистоты присоединились и работники телеканала «Экспресс». На территории телерадиокомпании находится уникальный для областного центра памятник герою-моряку, участнику революции 1917 года Николаю Маркину.

Главная цель Международного дня памятников — привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. По оценкам экспертов, ежегодно страна теряет до 200 монументов, а некоторые из них — безвозвратно.