Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе в сквере «Бессмертного полка» установят стенды с фотографиями
Пензенцам презентовали новый сервис пенсионного фонда
Пензенцы отмыли городские памятники
65 пензенских водителей задержаны за езду в пьяном виде
Инспекторы проверили, как проходят «зебру» пензенцы
Белозерцев вручил Виталию Дорошу знак «Во славу земли Пензенской»
Глава города Пензы Валерий Савельев отчитался о работе за 2016 год
Пензенец о монтаже клипа Бузовой: Это была незабываемая неделя без сна
Сквер «Бессмертного полка» в Пензе будет регулярно обновляться
Стало известно, каким будет памятник Николаю II и Столыпину в Кузнецке
все новости

В Пензе пенсионеры присоединились к месячнику по благоустройству (видео)

18 апреля в 20:12 186 просмотров
«За чистый город» присоединились пензенские пенсионеры. Экологическую акцию устроили около Центра сердечно-сосудистой хирургии. Ее участникам удалось принести пользу не только городу, но и собственному здоровью.

" data-title="В Пензе пенсионеры присоединились к месячнику по благоустройству — Пенза-пресс, рунет за день">

К месячнику «За чистый город» присоединились пензенские пенсионеры. Экологическую акцию устроили около Центра сердечно-сосудистой хирургии. Ее участникам удалось принести пользу не только городу, но и собственному здоровью.

Энергичности этих пенсионерок можно только позавидовать. Дружно и задорно они выполняют несложные физические упражнения, а заодно учатся дышать с пользой, сообщает телеканал «Экспресс».

«Все органы мои — в движении, здоровые, крепкие. Дыхание нормальное, я не ощущаю никаких болевых ощущений. В общем, я здоровый человек», — сказала участница пензенского областного отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Зоя Дронова.

Спортивную разминку представительницы содружества «Скандинавской ходьбы по-пензенски» провели возле федерального кардиоцентра в Арбекове. Здесь ровно год назад активистки высадили так называемую «Аллею милосердия».

«Всю набережную почистили! А потом уже стали сажать липочки, чтобы хороший воздух был. Сегодня мы сначала окапывали, потом подвязывали колышки и какие болели, подрезали их», — рассказала участница пензенского областного отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Наталья Кабаева.

«Не только работать над экологией природы, но и экологией человека. Мы, в первую очередь, заботимся о людях, а люди заботятся о природе», — отметила председатель пензенского областного отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Ольга Коновалова.

На участке в скором времени, говорят организаторы акции, станет еще больше деревьев. Постепенно высаживать здесь липы планируют до 2019 года, когда пензенскому отделению фонда милосердия и здоровья исполнится 30 лет.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics