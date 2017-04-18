В Пензе пенсионеры присоединились к месячнику по благоустройству (видео)

Энергичности этих пенсионерок можно только позавидовать. Дружно и задорно они выполняют несложные физические упражнения, а заодно учатся дышать с пользой, сообщает телеканал «Экспресс».
«Все органы мои — в движении, здоровые, крепкие. Дыхание нормальное, я не ощущаю никаких болевых ощущений. В общем, я здоровый человек», — сказала участница пензенского областного отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Зоя Дронова.
Спортивную разминку представительницы содружества «Скандинавской ходьбы по-пензенски» провели возле федерального кардиоцентра в Арбекове. Здесь ровно год назад активистки высадили так называемую «Аллею милосердия».
«Всю набережную почистили! А потом уже стали сажать липочки, чтобы хороший воздух был. Сегодня мы сначала окапывали, потом подвязывали колышки и какие болели, подрезали их», — рассказала участница пензенского областного отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Наталья Кабаева.
«Не только работать над экологией природы, но и экологией человека. Мы, в первую очередь, заботимся о людях, а люди заботятся о природе», — отметила председатель пензенского областного отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Ольга Коновалова.
На участке в скором времени, говорят организаторы акции, станет еще больше деревьев. Постепенно высаживать здесь липы планируют до 2019 года, когда пензенскому отделению фонда милосердия и здоровья исполнится 30 лет.