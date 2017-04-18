Пензенцам презентовали новый сервис пенсионного фонда (видео)

, проверить перечисленные работодателем страховые взносы , записаться на прием в пенсионный фонд не составит труда пользователям современных гаджетов. Пенсионный фонд России запустил многофункциональное мобильное приложение. Новый сервис презентовали в пензенском отделении ПФР." data-title="Пензенцам презентовали новый сервис пенсионного фонда — Пенза-пресс, рунет за день">

Узнать о состоянии своего лицевого счета, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием в пенсионный фонд не составит труда пользователям современных гаджетов. Пенсионный фонд России запустил многофункциональное мобильное приложение. Новый сервис презентовали в пензенском отделении ПФР.

Получить сведения о накопленных пенсионных баллах и стаже, истории своих обращений в пенсионный фонд, размере материнского капитала, назначенной пенсии или соцвыплате. Воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете на сайте пенсионного фонда теперь можно через бесплатное приложение с планшета или смартфона.

«Данное приложение можно установить только на гаджеты, которые поддерживают либо операционные системы iOS не ниже 8.2, либо Аndroid не ниже 4.4. Установка приложения не вызывает никаких сложностей», — рассказал начальник управления информационных технологий отделения Пенсионого фонда России по Пензенской области Виктор Ознобин.

Для начала необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию на портале госуслуг. Затем нужно подтвердить учетную запись в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах пенсионного фонда.

«Мобильный телефон на сегодня — это тот гаджет, с которым люди не расстаются. С любого места человек может связаться с пенсионным фондом», — отметил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

Некоторые услуги доступны на портале госуслуг без авторизации. Через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в пенсионный фонд. Сервис поможет найти ближайшую клиентскую службу ведомства и записаться на прием, сообщает телеканал «Экспресс».