В Пензе в сквере «Бессмертного полка» установят стенды с фотографиями (видео)

, посвященный Великой Отечественной войне. Сквер « Бессмертного полка» планируют обустроить на улице Карпинского недалеко от Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. На площадке уже кипит работа." data-title="В Пензе в сквере «Бессмертного полка» установят стенды с фотографиями — Пенза-пресс, рунет за день">

Ко Дню Победы в Пензе появится новый сквер, посвященный Великой Отечественной войне. Сквер «Бессмертного полка» планируют обустроить на улице Карпинского недалеко от Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. На площадке уже кипит работа.

В начале улицы Карпинского полным ходом идут земляные работы. Меньше чем через месяц здесь планируют открыть новый сквер. Месту справа от памятника Победы решено дать имя «Бессмертного полка». Благоустройство позволит объединить территорию вокруг Монумента боевой и трудовой славы пензенцев в единое городское пространство, посвященное Великой Отечественной войне.

«Предполагается комплексное решение, то есть постепенно, по мере возможности мы пытаемся благоустраивать всю близлежащую территорию — все, что относится к памятнику Победы, потому что 9 мая сюда приходят очень большое количество граждан. Считаем, что данная территория должна быть благоустроена, удобна для горожан», — рассказал начальник отдела городского дизайна и среды администрации г. Пензы Сергей Петров.

В сквере замостят дорожки, дополнительно высадят кустарники, установят фонари и лавочки. Кроме того, здесь предполагается разместить экспозицию, повествующую об истории проведения в Пензе всероссийской акции «Бессмертный полк».

«Будут здесь стенды или щиты, пока не знаем, как будет все выглядеть. Дизайнеры работают сейчас над их формой и содержанием: фотографии, история «Бессмертного полка» и в России, и в Пензе, и частично, может быть, личные истории земляков — такой общий замысел», — сказал руководитель штаба регионального отделения гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.

Экспозиция будет периодически меняться. Планируется, что первая часть фотографий займет свое место на стендах в начале мая.

«Отобрали фотографии — это история «Бессмертного полка» в Пензе. Жители города и его гости, все, кто участвовали в движении «Бессмертный полк» на протяжении всех этих лет, смогут на этих фотографиях узнать себя и, конечно, это будет зона притяжения, мы так считаем», — отметила начальник управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Благоустроительные работы в сквере «Бессмертного полка» планируют завершить к Дню Победы. Открытие сквера запланировано на 8 мая, сообщает телеканал «Экспресс».