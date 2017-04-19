Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 18 апреля в 20.20.
В результате ДТП пострадало несколько человек.
По данному факту проводится проверка.
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Под Пензой легковушка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие
19 апреля в 08:00 580 просмотров
В Бессоновском районе Пензенской области на 619 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись «ВАЗ-2106» и «КамАЗ».
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 18 апреля в 20.20.
В результате ДТП пострадало несколько человек.
По данному факту проводится проверка.