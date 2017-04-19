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Под Пензой легковушка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

19 апреля в 08:00 580 просмотров
«ВАЗ-2106» и «КамАЗ».

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В Бессоновском районе Пензенской области на 619 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись «ВАЗ-2106» и «КамАЗ».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 18 апреля в 20.20.

В результате ДТП пострадало несколько человек.

По данному факту проводится проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5147157/
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