Под Пензой легковушка столкнулась с грузовиком , есть пострадавшие 580 просмотров « ВАЗ-2106» и «КамАЗ»." data-title="Под Пензой легковушка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие — Пенза-пресс, рунет за день"> 19 апреля в 08:00