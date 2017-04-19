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Зима посреди весны. Пензенцы в соцсетях делятся фото «апрября»

19 апреля в 08:19 1350 просмотров
, внезапно вернувшуюся во втором весеннем месяце, на фото.

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19 апреля Пензу накрыл обильный снегопад. Жители областного центра спешат запечатлеть зиму, внезапно вернувшуюся во втором весеннем месяце, на фото.

Снежными снимками пензенцы делятся в соцсети Instagram. По хештегам #пенза, #снег и #зима можно найти десятки фото со стихией.

Фотография: Скриншоты: https://www.instagram.com/katerina_sova_with_love/ https://www.instagram.com/lavida_penza/ https://www.instagram.com/yuliya110786/ https://www.instagram.com/itkatie/
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