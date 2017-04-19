Зима посреди весны. Пензенцы в соцсетях делятся фото « апрября» 1350 просмотров , внезапно вернувшуюся во втором весеннем месяце , на фото." data-title="Зима посреди весны. Пензенцы в соцсетях делятся фото «апрября» — Пенза-пресс, рунет за день"> 19 апреля в 08:19