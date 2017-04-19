Снежными снимками пензенцы делятся в соцсети Instagram. По хештегам #пенза, #снег и #зима можно найти десятки фото со стихией.
|
|
Зима посреди весны. Пензенцы в соцсетях делятся фото «апрября»
19 апреля в 08:19 1350 просмотров
19 апреля Пензу накрыл обильный снегопад. Жители областного центра спешат запечатлеть зиму, внезапно вернувшуюся во втором весеннем месяце, на фото.
Снежными снимками пензенцы делятся в соцсети Instagram. По хештегам #пенза, #снег и #зима можно найти десятки фото со стихией.