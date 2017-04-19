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Городищенские предприятия «забыли» платить зарплату сотрудникам

19 апреля в 09:25 258 просмотров

В Городищенском районе Пензенской области руководителей предприятий привлекли к уголовной ответственности за невыплату заработной платы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, руководительница одного из предприятий с января по март прошлого года не выплатила восьми сотрудникам 184 тыс. руб.

В результате суд назначил женщине наказание в виде штрафа 120 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.

«В настоящее время задолженность перед работниками не погашена в связи с отсутствием у предприятия денежных средств», — сообщили в ведомстве.

Также в суд было направлено уголовное дело в отношении еще одного руководителя предприятия, который с января по июнь 2016 года задолжал сотруднику организации 20 880 рублей.

Директор свою вину отрицать не стал и возместил причиненный ущерб. От уголовной ответственности он судом освобожден, мужчине назначен судебный штраф — 48 000 рублей.

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