В Пензе прикрыли «Международную клинику» с врачами-автомеханиками

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«Сотрудниками управления МВД России по Пензенской области пресечена деятельность организации, которая позиционировала себя как «Международная медицинская клиника». Она располагалась в одном из торговых центров Пензы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что по факту мошенничества было возбуждено уголовно дело — 12 человек были задержаны.

По решению суда, руководителей, которые являются жителями Краснодарского края, заключили под стражу. Еще один находится под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.

О мошеннических действиях со стороны полицейских сообщили граждане. Их многочисленные жалобы и послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

«Они предлагали потенциальным клиентам — большинство из них составляли женщины старше 50 лет — пройти бесплатную медицинскую диагностику. Обязательным условием проведения процедуры было наличие паспорта. При выполнении диагностики сотрудники организации под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы — от 50 до 200 тысяч рублей, которые предназначались для оплаты услуг клиники», — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

При этом услуги в клинике оказывали сотрудники без медицинского образования. Например, комплексную диагностику здоровья пациентов проводил гражданин с образованием автомеханика.

Сейчас в полиции — более 100 заявлений от клиентов клиники. Полицейские проверяют деятельность медучреждения по всем направлениям оказанных услуг.