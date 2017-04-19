ФАС отказалось вводить минимальные цены на пиво

Ведомство исключило из проекта своего итогового доклада пункт о необходимости госрегулирования цен на пивные напитки, пишут « Известия ».

Отсутствие минимальной цены на пиво является барьером для рынка, отмечало ранее ведомство.

Однако, по мнению экспертов, минимум может привести к созданию условий для «обеления» пивного рынка России.

«В пивной отрасли существуют такие барьеры, как… отсутствие установленной государством минимальной цены на пиво и пивной напиток», — цитируют журналисты слова в докладе.

8 апреля представители ФАС сообщили, что утверждения о проблемах в связи с отсутствием минимальной цены на пиво официальной позицией ведомства не являются. Они предложили новый проект доклада, где упоминания «барьеров» не было.

Как сообщили в Минфине, запросов об установлении минимальной розничной цены на пиво не поступало.