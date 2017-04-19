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ФАС отказалось вводить минимальные цены на пиво

19 апреля в 10:40 116 просмотров
, пишут «Известия».

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Ведомство исключило из проекта своего итогового доклада пункт о необходимости госрегулирования цен на пивные напитки, пишут «Известия».

Отсутствие минимальной цены на пиво является барьером для рынка, отмечало ранее ведомство.

Однако, по мнению экспертов, минимум может привести к созданию условий для «обеления» пивного рынка России.

«В пивной отрасли существуют такие барьеры, как… отсутствие установленной государством минимальной цены на пиво и пивной напиток», — цитируют журналисты слова в докладе.

8 апреля представители ФАС сообщили, что утверждения о проблемах в связи с отсутствием минимальной цены на пиво официальной позицией ведомства не являются. Они предложили новый проект доклада, где упоминания «барьеров» не было.

Как сообщили в Минфине, запросов об установлении минимальной розничной цены на пиво не поступало.

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