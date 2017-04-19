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В Заречном из-за непогоды таксисты подняли цены за услуги

19 апреля в 11:00 62 просмотра
«Заречье Сегодня».

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19 апреля в городе Заречном Пензенской области большинство автомобилистов пересели на такси. Об этом пишет «Заречье Сегодня».

Из-за выпавшего в регионе снега водители не рискнули выезжать на трассы, поскольку большинство из них уже «переобулись» в летнюю резину.

Таким образом, горожане решили воспользоваться услугами такси и общественного транспорта.

До диспетчеров, видимо, в связи с большим потоком звонков, трудно было дозвониться. В одном случае просили подождать свободную машину около 10 минут, в другом — повышали стоимость проездов.

Как пишет издание, по закрытому городу стоимость поездки составила 100 рублей, а чтобы доехать до областного центра попутчики должны были заплатить 300.


Сами таксисты прозвали этот день «Днем жестянщика», рассказывая своим пассажирам об утренних авариях.

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