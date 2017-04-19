В Заречном из-за непогоды таксисты подняли цены за услуги

19 апреля в городе Заречном Пензенской области большинство автомобилистов пересели на такси. Об этом пишет « Заречье Сегодня ».

Из-за выпавшего в регионе снега водители не рискнули выезжать на трассы, поскольку большинство из них уже «переобулись» в летнюю резину.

Таким образом, горожане решили воспользоваться услугами такси и общественного транспорта.

До диспетчеров, видимо, в связи с большим потоком звонков, трудно было дозвониться. В одном случае просили подождать свободную машину около 10 минут, в другом — повышали стоимость проездов.

Как пишет издание, по закрытому городу стоимость поездки составила 100 рублей, а чтобы доехать до областного центра попутчики должны были заплатить 300.



Сами таксисты прозвали этот день «Днем жестянщика», рассказывая своим пассажирам об утренних авариях.