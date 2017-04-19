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Гимнаста Аблязина вызвали в Пензу на допрос

19 апреля в 11:17 682 просмотра
, олимпийского чемпиона Дениса Аблязина вызывали на допрос в областной СУ СКР, пишет ТАСС.

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Известного пензенского гимнаста, олимпийского чемпиона Дениса Аблязина вызывали на допрос в областной СУ СКР, пишет ТАСС.

Этот факт федеральным журналистам подтвердил сам спортсмен, а ранее в социальной сети олимпийц выложил фото повестки к следователю.

Отмечается, что Денис Аблязин давал показания как свидетель по уголовному делу о допинге в российской легкой атлетике, пишет информагентство со ссылкой на источник.

«Я не понимаю, почему информация о моем визите к следственным органам вызвала такой интерес в СМИ. Я действительно сегодня нахожусь в Пензе, был в следственном управлении, дал пояснения и выполнил свой гражданский долг. Ничего страшного не случилось, со мной это никак не связано, никаких комментариев я больше давать не буду. Возвращаюсь сегодня в Москву к жене и сыну», — цитируют журналисты его слова.

О том, что гимнаст действительно присутствовал на допросе, региональным СМИ следователи подтвердили.

Пензенский спортсмен Денис Аблязин является пятикратным призером Олимпийских игр. На Играх-2016 в Рио он завоевал два «серебра» и «бронзу».

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