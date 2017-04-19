Белозерцев: Пензенская земля воспитала много знаменитых спортсменов

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, на церемонии открытия соревнований пловцов, тренеров, болельщиков и судей приветствовал губернатор Иван Белозерцев. Он подчеркнул популярность водных видов спорта в области.
«Пензенская земля воспитала много знаменитых спортсменов, завоевавших награды на чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. Для этого есть хорошие условия — создана спортивная база, которая отвечает самым современным требованиям, наработан большой опыт проведения состязаний», — сказал Иван Белозерцев.
Также почетным гостем спортивного события стал четырехкратный чемпион Олимпийских Игр, президент всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Он отметил, что громкие победы пензенских спортсменов — это закономерность, результат усилий, вложенных в развитие плавания Пензенского региона.