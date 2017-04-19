« Сура» пройдет первенство России по плаванию среди юниоров. Участие в нем примут 743 спортсмена из 57 городов страны." data-title="Белозерцев: Пензенская земля воспитала много знаменитых спортсменов — Пенза-пресс, рунет за день">

С 18 по 21 апреля в Пензе на базе дворца спорта «Сура» пройдет первенство России по плаванию среди юниоров. Участие в нем примут 743 спортсмена из 57 городов страны.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, на церемонии открытия соревнований пловцов, тренеров, болельщиков и судей приветствовал губернатор Иван Белозерцев. Он подчеркнул популярность водных видов спорта в области.

«Пензенская земля воспитала много знаменитых спортсменов, завоевавших награды на чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. Для этого есть хорошие условия — создана спортивная база, которая отвечает самым современным требованиям, наработан большой опыт проведения состязаний», — сказал Иван Белозерцев.

Также почетным гостем спортивного события стал четырехкратный чемпион Олимпийских Игр, президент всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Он отметил, что громкие победы пензенских спортсменов — это закономерность, результат усилий, вложенных в развитие плавания Пензенского региона.