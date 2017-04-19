, сообщает пресс-служба областного УЖКХ и ГЗН." data-title="Из Суры вытащили тело мужчины — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе в реке Суре нашли труп, сообщает пресс-служба областного УЖКХ и ГЗН.

Об этом спасателям рассказал дежурный отдела полиции № 5. Приехав на место, спасатели вытащили погибшего из водоема и передали полицейским.

Во всех обстоятельствах трагедии разберутся правоохранительные органы.