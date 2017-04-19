Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе пропала 19-летняя девушка
В Пензе спасатели помогли до «скорой» донести полного мужчину
В Пензе на 5-м Виноградном проезде нашли труп инвалида
На выходных в Пензенской области утонули два человека
В Сердобске «ВАЗ» врезался в препятствие, есть пострадавшие
На ул. Можайского ночью вспыхнула «Приора»
В пензенской школе № 66 из-за пожара в туалете эвакуировали 400 человек
В Пензе мужчину увезли в больницу после пожара на пр. Строителей
Пензенцев напугал брошенный в автобусе фонарик
В Н. Елюзани пенсионерка получила ожоги при тушении травы
все новости

Из Суры вытащили тело мужчины

19 апреля в 12:38 230 просмотров
, сообщает пресс-служба областного УЖКХ и ГЗН.

" data-title="Из Суры вытащили тело мужчины — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе в реке Суре нашли труп, сообщает пресс-служба областного УЖКХ и ГЗН.

Об этом спасателям рассказал дежурный отдела полиции № 5. Приехав на место, спасатели вытащили погибшего из водоема и передали полицейским.

Во всех обстоятельствах трагедии разберутся правоохранительные органы.

Фотография: http://uprgkh.pnzreg.ru/files/zhkh_pnzreg_ru/spasateli2/izvlechenie_trupa_sortirovochnaya.jpg
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics