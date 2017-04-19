Об этом спасателям рассказал дежурный отдела полиции № 5. Приехав на место, спасатели вытащили погибшего из водоема и передали полицейским.
Во всех обстоятельствах трагедии разберутся правоохранительные органы.
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Из Суры вытащили тело мужчины
19 апреля в 12:38 230 просмотров
В Пензе в реке Суре нашли труп, сообщает пресс-служба областного УЖКХ и ГЗН.
Об этом спасателям рассказал дежурный отдела полиции № 5. Приехав на место, спасатели вытащили погибшего из водоема и передали полицейским.
Во всех обстоятельствах трагедии разберутся правоохранительные органы.