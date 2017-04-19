Пензячка оказалась под колесами иномарки на пр. Строителей

В Пензе 47-летнюю женщину увезли в больницу после ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ее на проспекте Строителей возле дома № 67 сбила 32-летняя женщина за рулем «Шевроле».

Пострадавшую с травмами госпитализировали. Причины ДТП устанавливаются.