Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ее на проспекте Строителей возле дома № 67 сбила 32-летняя женщина за рулем «Шевроле».
Пострадавшую с травмами госпитализировали. Причины ДТП устанавливаются.
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Пензячка оказалась под колесами иномарки на пр. Строителей
19 апреля в 12:46 284 просмотра
В Пензе 47-летнюю женщину увезли в больницу после ДТП.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ее на проспекте Строителей возле дома № 67 сбила 32-летняя женщина за рулем «Шевроле».
Пострадавшую с травмами госпитализировали. Причины ДТП устанавливаются.