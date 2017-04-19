Десять мифов и фактов о мобильном интернете

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Что входит в операторские пакеты, надолго ли хватит минут и трафика, дорого ли обойдется круглосуточный «коннект» к мобильному интернету — эти и другие вопросы разбираем в сегодняшнем материале про самую нужную услугу в вашем смартфоне.

1. Мобильный интернет — это дорого. Я и так отдаю за звонки и SMS по 300 рублей в месяц. Если еще и интернет добавить — одно разорение!

Никаких лишних трат — за те же 300 рублей можно получить и звонки, и SMS, и интернет в составе так называемого «пакетного тарифа». Смысл в том, что каждая из услуг в пакете обходится дешевле, а часть и вовсе достанется бесплатно — например, внутрисетевые звонки для абонентов МТС. За те же деньги вы сохраните привычный уровень общения по мобильному, а еще и интернет получите.

Не хотите менять тариф — подключайте специальные интернет-опции за фиксированную плату в месяц. Тут тоже есть экономия — с мобильным интернетом часть общения неминуемо перетечет именно в него, благодаря мессенджерам и социальным сетям, а значит, на обычные услуги вы будете тратить меньше, и уровень расходов на связь останется на прежнем уровне или даже снизится.

2. Да, 200 рублей — немного, но интернет — не яблоки, как за ним уследить? Эти гигабайты, мегабайты — на сколько их хватит?

Минимальный пакет трафика — 2 ГБ в месяц — вы получите в рамках пакета Smart Mini, который для пензенских абонентов МТС стоит 7 рублей в сутки. Этого количества хватит большинству пользователей, которые принимают на смартфоне электронную почту, заходят в социальные сети, играют в мобильные игры, читают новости.

3. Все это хорошо, но как узнать, сколько конкретно трафика я трачу в день?

Это похвальное желание, тем более, что его легко осуществить. Есть сразу несколько способов. Например, зайдите со своего мобильного телефона, подключенного к сети МТС, на сайт internet.mts.ru. и вы увидите, сколько у вас мегабайт осталось и до какого дня.

4. А что-то поудобнее, чтобы ни на какой сайт не заходить?

Для любого абонента МТС полезно иметь на своем смартфоне приложение «Мой МТС», очень простое и работающее как на Android-смартфонах, так и на гаджетах Apple. Информация об остатке трафика и сроке его действия, а также баланс вашего мобильного счета в приложении отображаются сразу же при запуске программы — ничего искать не нужно.

Еще один способ — набрать на телефоне в режиме набора номера *100*1# и нажать кнопку вызова. Вы получите сообщение с информацией об остатке подключенных у вас пакетов услуг, включая мобильный интернет. Все эти сервисы совершенно бесплатны.

5. А если гигабайты вдруг кончатся — интернет сразу отключат?

Нет. Если вы не рассчитали свои аппетиты и превысили объем пакета — ничего страшного. И для пользователей специальных опций, и для абонентов пакетных тарифов автоматически включится дополнительный мини-пакет трафика. Размер и стоимость такого пакета зависит от конкретного тарифа.

6. А если, наоборот, я не все истратил?

Хорошая новость для абонентов, пользующихся тарифами «Smart», «Smart Безлимитище» и «Smart+" - неиспользованные остатки трафика (а также минут и SMS) не сгорают и переносятся на следующий месяц, увеличивая тем самым ваш стандартный пакет.

7. Заманчиво! А тариф можно поменять в любой момент?

И да, и нет. Формально, вы можете хоть каждый день менять тариф. Однако деньги за первый месяц использования тарифа списываются сразу же при переходе на него, а то, что списано по предыдущему тарифу, на счет уже не вернется. Поэтому разумно переходить на новый тариф в последний день действия старого.

8. Как это проще всего сделать?

Через приложение «Мой МТС». После запуска жмите на кнопку «Тариф», переходите во вкладку «Все» и выбирайте. Описание тарифов можно смотреть прямо в приложении.

9. Сколько стоит смена тарифа?

Как правило, ничего не стоит, но, если переход платный, вы об этом заранее узнаете, вас предупредят. Напомним, что при переходе на пакетный тариф деньги за первый месяц его использования списываются сразу. Вот их нужно иметь на счету обязательно.

10. Как проще всего «положить» денег на мобильный интернет?

Нет никакой необходимости платить за мобильный интернет как-то по-особенному. Уверены, что у вас уже есть любимый способ пополнения своего мобильного счета — вот его и используйте. Однако, если вы готовы к экспериментам, попробуйте платить через приложение «Мой МТС». Можно привязать к нему свою банковскую карту и деньги будут сниматься со счета вашей карты. Чтобы пользоваться мобильным интернетом без забот и перерывов — можно сразу настроить услугу «Автоплатеж».

Подготовлено совместно с экспертами «МТС Медиа».