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Кувайцев поручил убрать с дорог воду

19 апреля в 13:30 154 просмотра

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил убрать скопления воды с проезжей части.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее поручение глава администрации адресовал начальнику управления по делам ГОЧС, генеральному директору управления благоустройства и очистки и директору МУП «Пензадормост».

«Регенты, которые были использованы для посыпки дорожного полотна ночью, свою функцию выполнили — дороги открылись, теперь нужно устранить воду с проезжей части в местах, где отсутствует ливневая канализация, в том числе в частном секторе. Соответствующие работы нужно провести и на тротуарах», — сказал Виктор Кувайцев.

Кроме того, он распорядился активизировать работу по очистке внутридворовых территорий УК и ТСЖ. Подведомственные учреждения уже приступили к работам.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/5f8/800_535_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/5f8a688bcd8874c9b4903a9ad96b286c.jpg
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