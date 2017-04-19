Кувайцев поручил убрать с дорог воду

Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее поручение глава администрации адресовал начальнику управления по делам ГОЧС, генеральному директору управления благоустройства и очистки и директору МУП «Пензадормост».

«Регенты, которые были использованы для посыпки дорожного полотна ночью, свою функцию выполнили — дороги открылись, теперь нужно устранить воду с проезжей части в местах, где отсутствует ливневая канализация, в том числе в частном секторе. Соответствующие работы нужно провести и на тротуарах», — сказал Виктор Кувайцев.

Кроме того, он распорядился активизировать работу по очистке внутридворовых территорий УК и ТСЖ. Подведомственные учреждения уже приступили к работам.