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Пензенское управление Госжилстройтехинспекции вошло в десятку лучших

19 апреля в 13:43 134 просмотра

Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации опубликовало первый рейтинг эффективности Госжилинспекций.

Как сообщает пресс-служба Минстроя, он составлен на основании показателей эффективности их работы. В число ключевых показателей вошли минимальная доля предписаний, отмененных судом, доля проверок, проведенных в установленный срок, информационная открытость.

В итоге в десятку самых эффективных вошли Удмуртская Республика, Липецкая, Кемеровская, Московская, Калужская, Тверская, Пензенская области, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край.

Наименее эффективными признаны Астраханская область, Республика Ингушетия, Республика Тыва, Республика Северная Осетия, Иркутская область.

Отмечается, что Минстрой планирует сделать подобный рейтинг ежегодным, а по его итогам рекомендовать губернаторам принятие кадровых решений в отношении глав Госжилинспекций, занявших 10 последних мест, сообщил журналистам глава Минстроя России Михаил Мень.

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