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Ученые воссоздали внешность женщины по останкам 13-тысячелетней давности

19 апреля в 13:49 110 просмотров
, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Antiquity.

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Ученые смогли реконструировать внешность жившей 13 тысяч лет назад женщины, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Antiquity.

Останки обнаружили в пещере Там Лод на севере Таиланда в 2002 году, в частности, были найдены фрагменты черепа, зубы, несколько костей. Возраст находок оценили в 13640 лет, а женщине, как удалось выяснить исследователям, было 25−35 лет, рост — 152 см.

Чтобы узнать, каковы черты ее лица, специалисты сначала реконструировали череп, после чего провели поиск по глобальной базе, при этом во внимание были приняты размеры черепа, физические и другие характеристики внешности людей со всего мира вплоть до оттенка кожи, пишет издание.

В итоге было отобрано 720 женщин, проживающих в 25 странах, чьи показатели совпадали с измерениями. На основе фотографий удалось создать усредненное лицо.

Подобного рода техника использовалась впервые. Отказ от использования методов судебной медицины был намеренным.

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