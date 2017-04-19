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Пензенца задержали по подозрению в мошенничестве (видео)

19 апреля в 14:55 194 просмотра
, что при попытке через интернет сдать квартиру в аренду она попалась на уловки мошенника и лишилась более 70 тысяч рублей.

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В полицию Пензы обратилась жительница Псковской области. Женщина сообщила, что при попытке через интернет сдать квартиру в аренду она попалась на уловки мошенника и лишилась более 70 тысяч рублей.

Когда потерпевшая разместила на сайте объявление, ей позвонил неизвестный и сказал, что готов внести задаток за квартиру. После злоумышленник говорил о необходимости воспользоваться банковской картой, сообщает телеканал «Экспресс».

«Потерпевшие доверяли ему, сообщали ему номер своей банковской карты, после чего, не думая о том, что они находятся под обманом, следовали указаниям подозреваемого: подходили к банкоматам, и он давал указания о проведении различных манипуляций с карты, в результате он получал доступ к банковским вкладам потерпевшего», — пояснил начальник отдела № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов.

Таим образом 45-летний житель Пензы похитил деньги еще у жителей Кемеровской области и Мурманска.

По фактам мошеннических действий возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Полицейские напоминают: чтобы не лишиться средств, не следует сообщать незнакомцам трехзначный код безопасности на обороте банковской карты, имя и фамилию, а также свои паспортные данные.

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