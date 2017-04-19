«Ростелеком» предлагает платформу информационно-библиотечных центров

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Платформа предназначена для создания региональной образовательной экосистемы и включает широкий функционал для организации электронного обучения. На ее основе собран цифровой образовательный контент, который ориентирован на все уровни системы образования России.

Компания сотрудничает с ведущими российскими издательствами и создателями цифрового образовательного контента такими, как «Просвещение», «Русское слово», «Бином», «Детская литература», «Директ-Медиа», «Физикон», «Новый Диск», «1 Сентября» и другие. Платформа создана, согласно требованиям Концепции развития информационно-библиотечных центров при методической поддержке научной педагогической библиотеки имени К. Д. Ушинского и Русской школьной ассоциации библиотек на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Данная информационная система может быть интегрирована с внедренными в образовательные организации электронными дневниками и журналами для обеспечения механизмов сквозной авторизации пользователей. В планах развития платформы — реализация инструментов для проведения тематических, рубежных и итоговых контрольных мероприятий.

Платформа «Ростелекома» представляет собой комплексную автоматизированную информационную систему, включающую в себя модули и сервисы, среди которых: электронная библиотека, единая система построения отчетности в электронном виде, плеер электронного контента и т. д. Вход на платформу осуществляется через единый портал. Платформа обеспечивает возможность унифицированного доступа и работы с различными типами электронного контента: учебники, книги и периодические издания, образовательные ресурсы. Предусмотрена возможность воспроизведения электронного контента на персональных и планшетных компьютерах в онлайн и офлайн режимах.

Каталог доступного на платформе контента уже насчитывает 1100 наименований электронных форм учебников из федерального перечня, более 500 книг художественной литературы, рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации, научно-популярные издания, словари и методические пособия.

«Сегодня Российские школы и вузы активно используют современные технологические решения: электронные дневники и учебники, интерактивные доски, онлайн-курсы, видеонаблюдение и многое другое. Роль современной школьной библиотеки принципиально меняется — она превращается в медиатеку, а вместе с ней меняется и роль библиотекаря — активно участвующего в формировании и наполнении образовательной программы. «Ростелеком» видит востребованность в цифровом контенте и предлагает им новый продукт — платформу информационно-библиотечных центров. Она является уникальной средой для образовательной экосистемы с широкими возможностями применения дистанционных образовательных технологий, а также инструментов создания сетевой структуры электронных библиотек», — заявила вице-президент ПАО «Ростелеком» Ольга Румянцева.

«Ориентируясь на полное соответствие требованиям ФГОС1, платформа может являться основой для формирования концепции электронного обучения как на федеральном уровне, так и уровне субъектов РФ и отдельных образовательных организаций», — подчеркнула она.

Этот продукт рассчитан на широкий круг пользователей: школьники и студенты, их законных представители; педагоги; сотрудники региональных органов управления образованием, институты развития образования и органы, ответственные за организацию повышения квалификации педагогических работников. Платформа «Ростелекома» успешно внедрена и эксплуатируется в Новосибирской области и Забайкальском крае.