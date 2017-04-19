В Пензе выберут лучшую экскурсию по городу

Финалистов выбрали из 14 участников заочного этапа конкурса.
В итоге за победу будут бороться шестеро:
— Ангелина Буланова, лицей р. п. Исса, экскурсия «Улица без жителей (история улицы Белинского)»;
— Вадим Инин, школа № 1 р. п. Башмаково, экскурсия «Улица Кирова — прошлое и настоящее»;
— Дмитрий Кафтасьев, школа № 12 г. Пензы имени
— Анастасия Керенская, школа № 9 г. Каменки, «Экскурсия по улице Володарского»;
— Анна Панчугова, школа № 1 р. п. Мокшан, экскурсия «Знакомство с исторической частью города»;
— Екатерина Ягодина, школа № 2 им.
Победитель конкурса получит диплом и дополнительные 10 баллов при поступлении в Пензенский государственный университет на гуманитарные специальности, а призеры — по пять баллов, сообщили в пресс-службе регионального минобра.
Конкурс проходит в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры».