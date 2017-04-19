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В Пензе выберут лучшую экскурсию по городу

19 апреля в 15:39 190 просмотров

20 апреля в Институте регионального развития Пензенской области состоится финал конкурса на лучшую экскурсию по улицам Пензы.

Финалистов выбрали из 14 участников заочного этапа конкурса.

В итоге за победу будут бороться шестеро:

— Ангелина Буланова, лицей р. п. Исса, экскурсия «Улица без жителей (история улицы Белинского)»;

—  Вадим Инин, школа № 1 р. п. Башмаково, экскурсия «Улица Кирова — прошлое и настоящее»;

—  Дмитрий Кафтасьев, школа № 12 г. Пензы имени В. В. Тарасова, экскурсия «По литературным местам Пензы»;

—  Анастасия Керенская, школа № 9 г. Каменки, «Экскурсия по улице Володарского»;

—  Анна Панчугова, школа № 1 р. п. Мокшан, экскурсия «Знакомство с исторической частью города»;

—  Екатерина Ягодина, школа № 2 им. А. Г. Малышкина р. п. Мокшан, экскурсия «Пенза театральная».

Победитель конкурса получит диплом и дополнительные 10 баллов при поступлении в Пензенский государственный университет на гуманитарные специальности, а призеры — по пять баллов, сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Конкурс проходит в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры».

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