В Пензе выберут лучшую экскурсию по городу

20 апреля в Институте регионального развития Пензенской области состоится финал конкурса на лучшую экскурсию по улицам Пензы.

Финалистов выбрали из 14 участников заочного этапа конкурса.

В итоге за победу будут бороться шестеро:

— Ангелина Буланова, лицей р. п. Исса, экскурсия «Улица без жителей (история улицы Белинского)»;

— Вадим Инин, школа № 1 р. п. Башмаково, экскурсия «Улица Кирова — прошлое и настоящее»;

— Дмитрий Кафтасьев, школа № 12 г. Пензы имени В. В. Тарасова , экскурсия «По литературным местам Пензы»;

— Анастасия Керенская, школа № 9 г. Каменки, «Экскурсия по улице Володарского»;

— Анна Панчугова, школа № 1 р. п. Мокшан, экскурсия «Знакомство с исторической частью города»;

— Екатерина Ягодина, школа № 2 им. А. Г. Малышкина р. п. Мокшан, экскурсия «Пенза театральная».

Победитель конкурса получит диплом и дополнительные 10 баллов при поступлении в Пензенский государственный университет на гуманитарные специальности, а призеры — по пять баллов, сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Конкурс проходит в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры».