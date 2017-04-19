На прошлой неделе пензенские аграрии приступили к севу ранних яровых культур и сахарной свеклы, напомнили в министерстве.
«Ученые Пензенского аграрного университета и ФГБНУ «Пензенский НИИСХ» отметили, что погодные условия не вызывают угроз для посевов яровых культур», — сообщили в пресс-центре облправительства.
Для объективной оценки ситуации были привлечены ведущие аграрии региона.
«Мы не понесем серьезных потерь по будущему урожаю зерновых культур. И это никоим образом не отразится на запланированной структуре посевных площадей», — заверили в минсельхозе.