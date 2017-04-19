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19 апреля в Пензенской области прошел обильный снегопад. В региональном минсельхозе заявили о том, что погодные условия не окажут негативное воздействие на состояние посевов.

На прошлой неделе пензенские аграрии приступили к севу ранних яровых культур и сахарной свеклы, напомнили в министерстве.

«Ученые Пензенского аграрного университета и ФГБНУ «Пензенский НИИСХ» отметили, что погодные условия не вызывают угроз для посевов яровых культур», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Для объективной оценки ситуации были привлечены ведущие аграрии региона.

«Мы не понесем серьезных потерь по будущему урожаю зерновых культур. И это никоим образом не отразится на запланированной структуре посевных площадей», — заверили в минсельхозе.