Вам будет интересно
Наши новости
Пензенский филиал «Россельхозбанка» подписал соглашение с «Поручителем»
Белозерцев вошел в топ-20 губернаторов-блогеров
«Ростелеком» предлагает платформу информационно-библиотечных центров
Пензенское управление Госжилстройтехинспекции вошло в десятку лучших
Десять мифов и фактов о мобильном интернете
Умные устройства от Life Control: теперь по всей России
Самый богатый депутат Пензенской области заработал более 70 млн руб
Семенов принял участие в заседании правительственной комиссии по предупреждению ЧС
Доллар опустился ниже 56 рублей
Реконструкцию первой очереди набережной р. Суры завершат осенью
все новости

Ухудшение погоды в Пензенской области не повредит посевы — минсельхоз

19 апреля в 15:54 164 просмотра
, что погодные условия не окажут негативное воздействие на состояние посевов.

" data-title="Ухудшение погоды в Пензенской области не повредит посевы — минсельхоз — Пенза-пресс, рунет за день">

19 апреля в Пензенской области прошел обильный снегопад. В региональном минсельхозе заявили о том, что погодные условия не окажут негативное воздействие на состояние посевов.

На прошлой неделе пензенские аграрии приступили к севу ранних яровых культур и сахарной свеклы, напомнили в министерстве.

«Ученые Пензенского аграрного университета и ФГБНУ «Пензенский НИИСХ» отметили, что погодные условия не вызывают угроз для посевов яровых культур», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Для объективной оценки ситуации были привлечены ведущие аграрии региона.

«Мы не понесем серьезных потерь по будущему урожаю зерновых культур. И это никоим образом не отразится на запланированной структуре посевных площадей», — заверили в минсельхозе.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics