« Стражи Галактики» ( 12+) — номинанта на премию « Оскар», собравшего более 700 млн долларов в мировом прокате. Перед выходом в кинотеатры второй части франшизы телезрители смогут вспомнить , как начинались приключения пятерых неудачников-авантюристов , покоривших весь мир." data-title="Зрителей канала СТС ждет галактическая премьера — Пенза-пресс, рунет за день">

29 апреля в 21.00 на канале СТС состоится всероссийская телепремьера блокбастера «Стражи Галактики» (12+) — номинанта на премию «Оскар», собравшего более 700 млн долларов в мировом прокате. Перед выходом в кинотеатры второй части франшизы телезрители смогут вспомнить, как начинались приключения пятерых неудачников-авантюристов, покоривших весь мир.

По сюжету фильма, космический путешественник Питер Квилл (Крис Пратт) похищает древний артефакт. Не подозревая о ценности загадочной вещи, 26-летний авантюрист собирается нажиться на ней, но оказывается втянутым в круговорот межпланетной охоты за мистическим предметом.

Чтобы скрыться от преследования и не дать злодею Ронану завладеть артефактом, Питер, взявший псевдоним Звездного Лорда, вынужден заручиться поддержкой героев-одиночек — профессиональной убийцы Гаморы (Зои Салдана), одержимого местью силача Дракса (Дэйв Батиста), говорящего енота Ракеты (Брэдли Купер) и древообразного гуманоида Грута (Вин Дизель). Казалось бы, не совместимые друг с другом отшельники должны объединиться и противостоять могущественному врагу, чтобы спасти не только себя, но и всю Галактику.



Преступники, ставшие героями



В отличие от предыдущих фильмов MARVEL, персонажи экшна «Стражи Галактики» не являются героями, главная цель которых — совершать подвиги и спасать мир. Все участники квинтета — преступники и отшельники, которых заботят только их нужды, но они вынуждены работать в команде ради сохранения мира.

«Больше всего нас привлекает то, что они не герои, а обычные неудачники и изгои. По сути, это банда эгоистичных авантюристов, которым на всех плевать. Несмотря на это, судьба сводит их в единое целое, ведь только так они могут спасти Галактику», — говорит продюсер Джереми Латчем.





Первый после «Мстителей»



«Стражи Галактики» стали первым проектом MARVEL и Walt Disney Pictures, в котором нет героев из команды «Мстителей». Фильм также выделяется концептуально и по общему настроению — помимо драматизма и экшна, характерного для супергеройских проектов, в «Стражах Галактики» сильна комедийная составляющая.



Галактические усилия



«Стражи Галактики» представляет зрителям множество самых разных существ, для создания облика которых 50 гримеров изготовили более 1 200 силиконовых накладок.



Внешним изменениям подверглись все актеры фильма. Так, перед съемками Крис Пратт (Питер Квилл) сел на строжайшую диету, тренировался по четыре часа в день и принимал специальные витамины все полгода съемок. В итоге, актер сбросил более 27 кг.



Дэйв Батиста, сыгравший Дракса, проводил в кресле гримеров по четыре часа день (в общей сложности — семь суток за все время съемок). Пять человек работали над нанесением 18 пластических накладок для лица и тела.

«Часть времени в процессе грима мне приходилось стоять, да еще задрав руки вверх, что было не так-то просто. Но конечный результат того стоил — татуировки выглядели просто отлично. Ради такого стоило помучиться», — вспоминает Батиста.



Чтобы вжиться в образ синекожей наемницы Небулы, Карен Гиллан побрила голову наголо, а Бенисио Дель Торо осветлил брови и волосы для роли Коллекционера. Кстати, единственную фразу своего героя «Я есть Грут» Вин Дизель сам озвучил на 15-ти языках, в том числе — на русском.



Декорации вселенского масштаба



Для съемок фильма было создано несколько масштабных декораций. Самая большая из них — космическая тюрьма «Килн». На трехэтажное строение ушло более 100 тонн стали, после чего его высоту увеличили на 60 метров с помощью графики. На строительство другого объекта — космического корабля «Милано» — ушло 14 недель. На его борту декораторы собрали предметы 80-х годов, в том числе кассетный плеер, который команда реквизиторов искала четыре месяца.

«Практически все сделано своими руками. Мы купили старые кресла реактивных истребителей и почти полностью переделали их», — рассказывает художник-постановщик Ричард Робертс.





Космическая музыка



Одной из главных композиций, которую Звездный Лорд постоянно воспроизводит на кассетном плеере, стал микс из популярных песен 70-х. Кстати, во время сложных эмоциональных и динамичных сцен режиссер настраивал актеров музыкой, специально записанной композитором Тайлером Бэйтсом.



Самым внимательным



В сцене после титров фанаты комиксов могут заметить антропоморфную утку по имени Говард — еще одного вымышленного персонажа Marvel Comics.