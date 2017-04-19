Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 19 апреля в 6.45.
В результате ДТП пострадало несколько человек.
По данному факту проводится проверка.
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В Нижнеломовском районе столкнулись две «Лады Ларгус»
19 апреля в 16:18 140 просмотров
19 апреля в Нижнеломовском районе Пензенской области на 559 км ФАД М-5 «Урал «столкнулись две «Лады Ларгус».
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 19 апреля в 6.45.
В результате ДТП пострадало несколько человек.
По данному факту проводится проверка.