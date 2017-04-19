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В Нижнеломовском районе столкнулись две «Лады Ларгус»

19 апреля в 16:18 140 просмотров
«столкнулись две «Лады Ларгус».

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19 апреля в Нижнеломовском районе Пензенской области на 559 км ФАД М-5 «Урал «столкнулись две «Лады Ларгус».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 19 апреля в 6.45.

В результате ДТП пострадало несколько человек.

По данному факту проводится проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5148425/
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