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Пензенский филиал «Россельхозбанка» подписал соглашение с «Поручителем»

19 апреля в 16:30 126 просмотров
«Поручитель» Сергей Песков заключили соглашение о сотрудничестве.

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19 апреля директор Пензенского филиала Россельхозбанка Сергей Кочергин и генеральный директор гарантийного фонда «Поручитель» Сергей Песков заключили соглашение о сотрудничестве.

Стороны в ходе рабочей встречи договорились расширить финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в регионе. Документом также предусмотрены возможность и условия получения поручительства АО «Поручитель» по кредитным договорам и договорам о предоставлении банковской гарантии в случаях недостаточности у потенциальных заемщиков залогового обеспечения. Получение поручительства при предоставлении банковской гарантии — новое перспективное направление взаимодействия Пензенского филиала Россельхозбанка и АО «Поручитель».

«По состоянию на 15 апреля кредитный портфель Пензенского филиала «Россельхозбанка» в сегменте малого и среднего бизнеса составил 1,6 млрд рублей. И мы уделяем большое внимание обслуживанию клиентов, наша совместная задача — сделать финансирование предприятий малого и среднего бизнеса максимально удобным и комфортным. Пензенский филиал сотрудничает с гарантийным фондом с 2009 года», — отметил Сергей Кочергин.

Сергей Песков, в свою очередь, сказал, что «Россельхозбанк» — один из ключевых и крупнейших партнеров в регионе по объему бизнеса.

«Общий объем выданных поручительств в пользу филиала за время сотрудничества составляет 540 млн рублей, что обеспечило привлечение субъектами малого и среднего предпринимательства более 1 млрд рублей кредитных средств», — рассказал он.

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