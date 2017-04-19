Пензенский филиал «Россельхозбанка» подписал соглашение с «Поручителем»

Стороны в ходе рабочей встречи договорились расширить финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в регионе. Документом также предусмотрены возможность и условия получения поручительства АО «Поручитель» по кредитным договорам и договорам о предоставлении банковской гарантии в случаях недостаточности у потенциальных заемщиков залогового обеспечения. Получение поручительства при предоставлении банковской гарантии — новое перспективное направление взаимодействия Пензенского филиала Россельхозбанка и АО «Поручитель».



«По состоянию на 15 апреля кредитный портфель Пензенского филиала «Россельхозбанка» в сегменте малого и среднего бизнеса составил 1,6 млрд рублей. И мы уделяем большое внимание обслуживанию клиентов, наша совместная задача — сделать финансирование предприятий малого и среднего бизнеса максимально удобным и комфортным. Пензенский филиал сотрудничает с гарантийным фондом с 2009 года», — отметил Сергей Кочергин.



Сергей Песков, в свою очередь, сказал, что «Россельхозбанк» — один из ключевых и крупнейших партнеров в регионе по объему бизнеса.

«Общий объем выданных поручительств в пользу филиала за время сотрудничества составляет 540 млн рублей, что обеспечило привлечение субъектами малого и среднего предпринимательства более 1 млрд рублей кредитных средств», — рассказал он.