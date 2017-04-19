Кто заработал миллионы? Пензенские депутаты раскрыли доходы. ИНФОГРАФИКА

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Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области отчитались о доходах, расходах и имуществе за 2016 год. О том, кто увеличил свои доходы в 24 раза, а кто сократил в 420 раз — в материале ИА «Пенза-Пресс».

Декларации, которые по закону депутаты обязаны были предоставить до 1 апреля, размещены на сайте Законодательного Собрания Пензенской области, в разделе «Противодействие коррупции».

Самым богатым парламентарием в этом году, как уже сообщало ИА «Пенза-Пресс», стал председатель совета директоров ГК «Континент» Борис Кулагин, заработавший 70,8 млн рублей. В его собственности находятся земельный участок (1498 кв. м) и жилой дом (485,4 кв. м), а также два прицепа и три внедорожника — два Lexus LХ 570 и UAZ Hunter.

На втором месте по величине дохода, как и в прошлом году, — гендиректор ООО «Ремстрой» Олег Букин. В 2014 году он вместе с супругой входил в список 100 самых богатых семей чиновников и депутатов, но по итогам позапрошлого года сильно потерял в доходах.

В 2016-м Букин улучшил личные финансовые показатели — с 50,3 до 66,8 млн рублей. Его супруга за отчетный период заработала «скромную» 331 тысячу рублей.

Депутат указал внушительный перечень имущества: 4 земельных участка общей площадью 4,8 тыс. кв. метров, жилой дом (336,9 кв. м), квартира (180,8) и 1/3 доли в другой (63,6 кв. м), многочисленные нежилые помещения и солидный автопарк: дваDaewoo Matis, Ford Mondeo, Lexus LX570 (у супруги — Lexus NT200T), Range Rover, 37 автомобилей ВАЗ, 19 — ГАЗ, 2 — КамАЗ, 1 — ЗИЛ, а также прицепы, полуприцепы и даже экскаватор-погрузчик и автокран.

На третьей строчке рейтинга самых богатых депутатов Пензенской области по итогам 2016 года оказался Юрий Старкин, директор ОАО «Никольский хлеб». Его доход за отчетный период составил 62,5 млн рублей, что почти вдвое больше, чем в 2015 году (34,2 млн рублей). Старкину принадлежит земельный участок (4883 кв. м), кафе (485,8 кв. м), два магазина (58,8 и 94,5 кв. м), плотина, жилой дом (92,4 кв. м), три нежилых помещения общей площадью полторы тысячи квадратных метров, а также 8 легковых и 10 грузовых автомобилей, снегоход и автоприцеп.

Супруга депутата владеет 210 земельным участком общей площадью 23,3 тыс. кв. метров, двумя домами (76,1 и 232, 2 кв. метров; последний — с хозяйственными постройками), квартирой (181,8 кв. м), тремя гаражами, несколькими магазинами, торговыми павильонами, складом, пекарней и административными зданиями. В ее автопарке — два Lexus LX570, Mercedes Benz GLK 300, Toyota Land Cruizer Prado и Toyota Corolla, Volvo XC90, две отечественные «легковушки», 6 грузовых авто и два прицепа.

Самый богатый депутат 2014 года — руководитель ПСК «Жилстрой» Ильдар Акчурин — увеличил свой доход с 36 до 37,8 млн рублей. Ему принадлежат четыре земельных участка общей площадью 27,5 тыс. кв. метров, жилой дом (626,3 кв. м), три нежилых здания (6834, 581,5 и 658,5 кв. м), а также четыре открытые стоянки. В автопарке депутата — три легковых авто, включая Porche Cayenne S, два прицепа и два крана.

Супруга Ильдара Акчурина заработала почти 31 млн рублей и вошла в топ-3 самых богатых жен депутатов. Этот список традиционно возглавляет супруга Вадима Боринштейна (47,4 млн рублей), на втором месте — жена Вадима Супикова с 31,5 млн рублей.

Директор кузнецкой компании «Мегастройка» Владимир Кириллов впервые оказался в числе богатейший депутатов Пензенской области, продемонстрировав по итогам прошлого года впечатляющий рекорд: его доходы выросли в 24 раза — с 1,3 до 31,2 млн рублей.

Антирекорд установил прошлогодний лидер рейтинга Федор Тощев. Его доходы за 2016 год сократились в 420 (!) раз — со 172,4 миллионов до 410 тысяч рублей.

В число депутатов, заработавших свыше 10 миллионов рублей, вошли также Дмитрий Лаврентьев (17,5 млн) Вениамин Африканов (15 млн), Людмила Глухова (12,2 млн), Дмитрий Петров (10,6 млн).

Большинство депутатов ЗакСобра осуществляют свои полномочия на общественных началах, без отрыва от своей деятельности, напомнили в пресс-службе регионального парламента. На постоянной основе работают только пять депутатов: председатель ЗакСобра Валерий Лидин, его заместители — Вячеслав Космачев и Александр Еремкин, а также зампреды профильных комитетов — Яна Куприна и Георгий Камнев.

Неожиданностей в виде резкого увеличения или сокращения доходов нет. Валерий Лидин по итогам 2016 года задекларировал 4,9 млн рублей. Ему принадлежит земельный участок (500 кв. м), две квартиры (86 и 91,3 кв. м), садовый домик и гараж. У его жены, получившей в 2016 году доход в размере 282 тысячи, на праве собственности находятся земельный участок (1482 кв. м) и жилой дом (402,2 кв. м).

Вячеслав Космачев заработал за минувший год 1,8 млн рублей. Ему принадлежит земельный участок площадью 1200 кв. метров и квартира (46,5 кв. м).

Доход Александра Еремкина составил 2,2 млн рублей. В его декларации указано два земельных участка (общая площадь 3020 кв. м), жилой дом (159 кв. м), квартира (70,5 кв. м), два гаража и автомобиль Mitsubishi Pajero.

Яна Куприна заработала за отчетный период 969 тысяч рублей. У нее в собственности находится ¾ доли квартиры (60,4 кв. м).

Георгий Камнев указал доход в размере 981,5 тысячи рублей. Ему принадлежит ½ доли квартиры (79,3 кв. м) и Toyota Camry.

Самый скромный доход задекларировали Дмитрий Семин (318 тысяч) и Владимир Маршев (244 тысячи рублей).

Александр Поляков