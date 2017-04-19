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Экстрасенс из Португалии предсказал начало Третьей мировой войны

19 апреля в 16:53 70 просмотров
, ранее верно предсказавший победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил о том, что Третья мировая война может начаться уже в 2017 году.

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Португалец Горацио Вильегас, ранее верно предсказавший победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил о том, что Третья мировая война может начаться уже в 2017 году.

Как сообщают «Вести», ссылаясь на Express, экстрасенс считает, что ядерной войны не избежать, и назвал ее предвестником удар американцев по Сирии.

По его словам, ядерная война, в которой примут участие США, Россия, КНДР и Китай, может начаться уже 13 мая — в день 100-летия явления Девы Марии в португальской Фатиме. Мистик советует жителям планеты «быть начеку» до октября.

Предсказатель также высказал уверенность в том, что Третья мировая война завершится до конца года. О последствиях глобального конфликта он не сообщил.

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