« Единая Россия» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области. Из них семь человек являются членами партии и трое — беспартийные." data-title="В Пензе участниками праймериз «Единой России» стали еще 10 человек — Пенза-пресс, рунет за день">

19 апреля оргкомитет зарегистрировал еще 10 участников предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области. Из них семь человек являются членами партии и трое — беспартийные.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, новыми участниками праймериз стали депутат Законодательного Собрания Пензенской области, председатель совета Пензенского областного союза потребительских обществ Рустям Агишев, заместитель главного врача по медицинской части — заведующий Камешкирской участковой больницы Илнур Аитов, заместитель генерального директора по экономике и финансам ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В.Проценко» Евгений Баранов, старшая медицинская сестра поликлиники Каменской межрайонной больницы Ирина Горячкина, директор школы г. Спасска Сергей Калинин, администратор розничных точек ООО «Флагман» Дмитрий Комраков, директор ООО «СтройСпецБетон» Юлия Лазуткина, генеральный директор ООО «Электра» Михаил Лисин, начальник отдела образования Лопатинского района Роман Улыбин, директор МУП «Теплоснабжение» Марина Храмова.

Председатель регионального оргкомитета, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что по-прежнему сохраняется интерес к предварительному голосованию. Многие жители обращаются за консультациями, причем как потенциальные участники, так и избиратели.

Михаил Лисин, который не является членом партии, признался, что решил принять участие в предварительном голосовании только после того, когда понаблюдал за ходом подготовки к процедуре голосования.

«Я убедился, что предварительное голосование действительно проводится открыто, доступно и понятно. Считаю, что такая конкурентная борьба позволит выявить самых достойных, грамотных и инициативных кандидатов», — сказал Михаил Лисин.

Член регионального оргкомитета, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального исполкома Юрий Дворянинов напомнил, что прием заявлений от желающих участвовать в предварительном голосовании продлится до 27 апреля. Дебаты проходят по субботам и воскресеньям до 21 мая включительно.