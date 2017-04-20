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Пензенское отделение пенсионного фонда признано лучшим в ПФО (видео)

20 апреля в 12:25 128 просмотров
, как работа с клиентами, оперативность предоставления госуслуг, а также использование электронных технологий обработки информации.

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Отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области признано лучшим в Приволжском федеральном округе по итогам 2016 года. Конкурсная комиссия учитывала такие критерии, как работа с клиентами, оперативность предоставления госуслуг, а также использование электронных технологий обработки информации.

«Небольшой с виду диплом, на самом деле — тяжеловесный, потому что он заработан трудом всех сотрудников пенсионного фонда, которые работают на территории Пензенской области», — отметил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

Эта награда для пензенского отделения — не первая. В 2015 году оно становилось лучшим в стране по организации пенсионного и социального обеспечения, а двумя годами ранее — по уровню клиентоориентированности, сообщает телеканал «Экспресс».

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