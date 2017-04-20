Пензенское отделение пенсионного фонда признано лучшим в ПФО (видео)

«Небольшой с виду диплом, на самом деле — тяжеловесный, потому что он заработан трудом всех сотрудников пенсионного фонда, которые работают на территории Пензенской области», — отметил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.
Эта награда для пензенского отделения — не первая. В 2015 году оно становилось лучшим в стране по организации пенсионного и социального обеспечения, а двумя годами ранее — по уровню клиентоориентированности, сообщает телеканал «Экспресс».