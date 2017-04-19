В Пензе модернизация поликлиник приведет к сокращению времени ожидания приема

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19 апреля вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин обсудил модернизацию двух пензенских поликлиник — взрослой и детской — в рамках федерального проекта «Бережливая поликлиника».

«Пензенская область вошла в пилотный проект «Бережливая поликлиника», призванный сберечь время и здоровье людей. Планируется тиражирование этого пилотного опыта во всех регионах страны. В Пензе для участия в проекте будут переоборудованы взрослая поликлиника № 14 (г. Пенза, ул. Стасова, 7) и детская поликлиника № 2 (г. Пенза, ул. Гагарина, 11А)», — напомнили в пресс-центре облправительства.

В поликлиниках будут установлены информационные автоматы, организована электронная очередь, обустроены регистратуры в соответствии с современными требованиями, расширены гардеробные, продумана логистика движения пациентов.

Также в детской поликлинике № 2 на ул. Гагарина заменят лифт, выделят отдельное помещение для оказания неотложной помощи.

Смета работ будет определена в ближайшее время, расходы будут заложены в бюджет региона.

«В результате время ожидания приема к врачу должно быть сведено до минимума — в пределах 10 минут. Для этого нужно провести реконструкцию и обеспечить разведение потоков пациентов. В первых числах июня в Пензу приедет представительная комиссия из Министерства здравоохранения Российской Федерации, которая осмотрит две поликлиники, которые мы предлагаем для реализации этого проекта. Осенью эти поликлиники заработают в новом формате», — отметил вице-губернатор.

К пилотному проекту в настоящее время присоединились 30 поликлиник по России — в Ярославской, Калининградской областях и в Севастополе.