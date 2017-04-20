В Пензе прошел турнир по быстрым шахматам за Кубок губернатора (видео)

« Воейков» прошел седьмой Кубок губернатора Пензенской области по быстрым шахматам. В отличие от турниров прошлых лет на этот раз за победу боролись не школьники , а взрослые игроки из районов." data-title="В Пензе прошел турнир по быстрым шахматам за Кубок губернатора — Пенза-пресс, рунет за день">

Мат — за 15 минут. На базе дворца единоборств «Воейков» прошел седьмой Кубок губернатора Пензенской области по быстрым шахматам. В отличие от турниров прошлых лет на этот раз за победу боролись не школьники, а взрослые игроки из районов.

Словосочетание «женская логика» у многих вызывает иронию, однако участниц Кубка губернатора Пензенской области по быстрым шахматам в ее отсутствии точно не упрекнешь. В команде от каждого района — по одной представительнице прекрасного пола. Играют ничуть не хуже мужчин, сообщает телеканал «Экспресс».

В шахматы Людмила Панкова из Нижнего Ломова влюбилась еще в детстве. Начинала играть с отцом и старшим братом, теперь каждую субботу старается выкроить часок-другой для интеллектуальных состязаний с супругом. Женщина признается, что качества, которые развивает игра, положительно влияют на показатели в работе. По профессии она — юрисконсульт.

«Все-таки шахматы очень развивают логику, скорость мышления, развивают и логическое мышление, поэтому, я думаю, что они и в работе в какой-то мере помогают», — отметила Людмила Панкова.

Кубок губернатора Пензенской области уже седьмой год проводится по правилам быстрых шахмат. На партию отводится 15 минут. Победит тот, кто за это время успеет поставить сопернику мат. На счету — каждая секунда.

«Дрожу, волнение какое-то. Первый раз со временем играю, с часами не привык. Я любитель играть, но на официальных соревнованиях — первый раз, поэтому проблемы есть: все время на время смотрю, как бы не просрочить. От этого волнение, иногда даже забываю выключать», — поделился участник Кубка губернатора Пензенской области по шахматам из Неверкинского района Александр Савкин.

Главный плюс быстрых шахмат — зрелищность. Каждый участник турнира должен сохранять предельную концентрацию на протяжении всей партии, принимать быстрые и взвешенные решения. Затем небольшой отдых, и снова — в бой.

«Все команды и каждый из участников играют по семь партий. Швейцарская система, смысл ее в том, что лидеры играют между собой, а аутсайдеры — у кого мало очков — тоже между собой. То есть по очкам идет жеребьевка», — пояснил главный судья соревнований Олег Кучурин.

В турнире приняли участие около 100 человек — всего 28 команд. По итогам состязаний памятные кубки достались не тройке, а шестерке лучших.