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В Пензе презентовали аудиоверсию журнала «Сура» (видео)

19 апреля в 19:37 48 просмотров
«Сура» для людей с проблемами зрения. В аудиоверсию вошли произведения пензенских поэтов, краеведов и писателей, в том числе — и творчество авторов с ограниченными возможностями здоровья.

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В «Квартале Луи» презентовали третий выпуск звукового журнала «Сура» для людей с проблемами зрения. В аудиоверсию вошли произведения пензенских поэтов, краеведов и писателей, в том числе — и творчество авторов с ограниченными возможностями здоровья.

Увидеть мир таким, каким его видят остальные, для незрячих людей — это мечта. Их быт сильно отличается от привычного для здорового человека. Всю информацию слепые и слабовидящие воспринимают, в основном, на слух и с помощью осязания, сообщает телеканал «Экспресс».

«Они читают по Брайлю, это такие большие форматные книги, с выпуклыми точками. Сейчас они меняют формат своего чтения и переходят на аудиокниги, которые скачивают из специальных программ, представленных в интернете и доступных только для них в специализированных библиотеках», — рассказала директор Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Марина Осипова.

Для людей с проблемами зрения стало возможным услышать пензенских авторов. В «Квартале Луи» презентовали третий номер звукового журнала «Сура». В нем собрали произведения местных писателей, поэтов и краеведов, которые ранее были лишь в печатном варианте. На встрече дикторы, которые участвовали в записи журнала, прочитали некоторые из рассказов.

Третий выпуск — не последний, уверяют организаторы. Они уже собирают материал для следующего журнала.

Также для людей с ограниченными возможностями здоровья собираются создать театральную студию. По мнению инициатора проекта, актерский опыт поможет им лучше адаптироваться в обществе.

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