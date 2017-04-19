В Пензе презентовали аудиоверсию журнала «Сура» (видео)

« Сура» для людей с проблемами зрения. В аудиоверсию вошли произведения пензенских поэтов , краеведов и писателей , в том числе — и творчество авторов с ограниченными возможностями здоровья." data-title="В Пензе презентовали аудиоверсию журнала «Сура» — Пенза-пресс, рунет за день">

В «Квартале Луи» презентовали третий выпуск звукового журнала «Сура» для людей с проблемами зрения. В аудиоверсию вошли произведения пензенских поэтов, краеведов и писателей, в том числе — и творчество авторов с ограниченными возможностями здоровья.

Увидеть мир таким, каким его видят остальные, для незрячих людей — это мечта. Их быт сильно отличается от привычного для здорового человека. Всю информацию слепые и слабовидящие воспринимают, в основном, на слух и с помощью осязания, сообщает телеканал «Экспресс».

«Они читают по Брайлю, это такие большие форматные книги, с выпуклыми точками. Сейчас они меняют формат своего чтения и переходят на аудиокниги, которые скачивают из специальных программ, представленных в интернете и доступных только для них в специализированных библиотеках», — рассказала директор Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Марина Осипова.

Для людей с проблемами зрения стало возможным услышать пензенских авторов. В «Квартале Луи» презентовали третий номер звукового журнала «Сура». В нем собрали произведения местных писателей, поэтов и краеведов, которые ранее были лишь в печатном варианте. На встрече дикторы, которые участвовали в записи журнала, прочитали некоторые из рассказов.

Третий выпуск — не последний, уверяют организаторы. Они уже собирают материал для следующего журнала.

Также для людей с ограниченными возможностями здоровья собираются создать театральную студию. По мнению инициатора проекта, актерский опыт поможет им лучше адаптироваться в обществе.