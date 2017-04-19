В Пензе презентовали аудиоверсию журнала «Сура» (видео)

Увидеть мир таким, каким его видят остальные, для незрячих людей — это мечта. Их быт сильно отличается от привычного для здорового человека. Всю информацию слепые и слабовидящие воспринимают, в основном, на слух и с помощью осязания, сообщает телеканал «Экспресс».
«Они читают по Брайлю, это такие большие форматные книги, с выпуклыми точками. Сейчас они меняют формат своего чтения и переходят на аудиокниги, которые скачивают из специальных программ, представленных в интернете и доступных только для них в специализированных библиотеках», — рассказала директор Пензенской областной библиотеки имени
Для людей с проблемами зрения стало возможным услышать пензенских авторов. В «Квартале Луи» презентовали третий номер звукового журнала «Сура». В нем собрали произведения местных писателей, поэтов и краеведов, которые ранее были лишь в печатном варианте. На встрече дикторы, которые участвовали в записи журнала, прочитали некоторые из рассказов.
Третий выпуск — не последний, уверяют организаторы. Они уже собирают материал для следующего журнала.
Также для людей с ограниченными возможностями здоровья собираются создать театральную студию. По мнению инициатора проекта, актерский опыт поможет им лучше адаптироваться в обществе.