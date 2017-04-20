В пензенском пединституте прошел праздник турецкой культуры (видео)

«Студентов последнего курса в этом году у нас большинство, поэтому мы хотели организовать вот такое мероприятие и предложили это кафедре. Мы хотим улучшить отношения между странами, в частности, нашей страной и Россией», — сказал студент ПГУ Мустафа Гедермжи.

С культурой своей страны гостей праздника знакомили более 100 участников. Студенты из Турции подготовили музыкальные и танцевальные номера, показали свои обряды и обычаи. На празднике также представили и национальные турецкие костюмы, сообщает телеканал «Экспресс».