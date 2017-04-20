В Пензе прошел 12-й концерт в поддержку возрождения Спасского собора

Мероприятие посетил мэр Пензы Виктор Кувайцев.
«Второй год подряд мы организуем благотворительные концерты в поддержку возрождения главной святыни Пензы. И сегодня, завершая серию благотворительных мероприятий, состоится 12-тый концерт. За счет горожан удалось собрать почти миллион рублей, это позволяет нам с уверенностью сказать, что в нашем городе очень много неравнодушных, милосердных, щедрых душой людей, настоящих патриотов своей малой Родины», — отметил он, обращаясь к собравшимся.
Виктор Кувайцев подчеркнул: принимая участие в возрождении храма, мы участвуем и в духовном возрождении России.
«Для каждого из нас — счастье и большая честь внести свой посильный вклад не только строительство храма, но и в духовное возрождение великой России. От всего сердца желаю, чтобы участие в восстановлении Спасского собора стало началом строительства храма в собственной душе. Крепкого здоровья, счастья, мира и добра в каждый дом», — пожелал он.
Также пензенцев поздравил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, после слов которого началась концертная программа ансамбля «Старгород», сообщили в мэрии.