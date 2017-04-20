Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе презентовали аудиоверсию журнала «Сура»
Пензенские школьники начали писать всероссийские проверочные работы
Ягов рассказал о планах Совета по вопросам развития русского языка
Пензенский вуз получит федеральные средства на бюджетные места
Михалков — о спектакле в Пензе: Тишина в зале дорогого стоит
В Пензе из 95 школьников выбрали лучших чтецов
Первые лица Пензенской области посетили спектакль Никиты Михалкова
В Пензе состоится благотворительный концерт московской фолк-группы
В Пензе объявлены торги по строительству школы на Шуисте
Никита Михалков привез в Пензу «Метаморфозы»
все новости

В Пензе прошел 12-й концерт в поддержку возрождения Спасского собора

20 апреля в 08:07 252 просмотра
«Пенза» прошел благотворительный концерт-презентация виниловой пластинки Губернаторского ансамбля солистов «Старгород» в поддержку строительства Спасского кафедрального собора.

" data-title="В Пензе прошел 12-й концерт в поддержку возрождения Спасского собора — Пенза-пресс, рунет за день">

В киноконцертном зале «Пенза» прошел благотворительный концерт-презентация виниловой пластинки Губернаторского ансамбля солистов «Старгород» в поддержку строительства Спасского кафедрального собора.

Мероприятие посетил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Второй год подряд мы организуем благотворительные концерты в поддержку возрождения главной святыни Пензы. И сегодня, завершая серию благотворительных мероприятий, состоится 12-тый концерт. За счет горожан удалось собрать почти миллион рублей, это позволяет нам с уверенностью сказать, что в нашем городе очень много неравнодушных, милосердных, щедрых душой людей, настоящих патриотов своей малой Родины», — отметил он, обращаясь к собравшимся.

Виктор Кувайцев подчеркнул: принимая участие в возрождении храма, мы участвуем и в духовном возрождении России.

«Для каждого из нас — счастье и большая честь внести свой посильный вклад не только строительство храма, но и в духовное возрождение великой России. От всего сердца желаю, чтобы участие в восстановлении Спасского собора стало началом строительства храма в собственной душе. Крепкого здоровья, счастья, мира и добра в каждый дом», — пожелал он.

Также пензенцев поздравил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, после слов которого началась концертная программа ансамбля «Старгород», сообщили в мэрии.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics