Земетчинский сахзавод ждет увеличение посевных площадей

В Пензенской области это крупнейшее производство по переработке свеклы — градообразующее предприятие района. Иван Белозерцев отметил, что его работа значительно влияет на развитие экономики и обеспечение продовольственной безопасности региона, сообщили в пресс-центре облправительства.
Глава региона выразил надежду на то, что руководство и в дальнейшем будет заниматься модернизацией и расширением производства.
«Предприятие должно выходить на новый уровень, увеличивать производственные площади, повышать урожайность и достигать более высоких показателей», — отметил губернатор.
Также он обратил особое внимание на социальные вопросы.
«Расширяя предприятие, необходимо обеспечить и должную оплату труда работникам», — пояснил Иван Белозерцев.
Игорь Худокормов подтвердил тот факт, что руководство ГК планирует развивать завод и увеличит посевные площади. Он поблагодарил главу региона за понимание стратегических целей и задач в области пищевой промышленности, подчеркнул актуальность переговоров.
«Важно, что наша встреча состоялась накануне посевной кампании», — сказал он.