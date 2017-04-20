« Продимекс» Игорем Худокормовым. Стороны обсудили развитие ОАО « Земетчинский сахарный завод», входящее в состав холдинга." data-title="Земетчинский сахзавод ждет увеличение посевных площадей — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Москве встретился с руководителем Группы компаний «Продимекс» Игорем Худокормовым. Стороны обсудили развитие ОАО «Земетчинский сахарный завод», входящее в состав холдинга.

В Пензенской области это крупнейшее производство по переработке свеклы — градообразующее предприятие района. Иван Белозерцев отметил, что его работа значительно влияет на развитие экономики и обеспечение продовольственной безопасности региона, сообщили в пресс-центре облправительства.

Глава региона выразил надежду на то, что руководство и в дальнейшем будет заниматься модернизацией и расширением производства.

«Предприятие должно выходить на новый уровень, увеличивать производственные площади, повышать урожайность и достигать более высоких показателей», — отметил губернатор.

Также он обратил особое внимание на социальные вопросы.

«Расширяя предприятие, необходимо обеспечить и должную оплату труда работникам», — пояснил Иван Белозерцев.

Игорь Худокормов подтвердил тот факт, что руководство ГК планирует развивать завод и увеличит посевные площади. Он поблагодарил главу региона за понимание стратегических целей и задач в области пищевой промышленности, подчеркнул актуальность переговоров.

«Важно, что наша встреча состоялась накануне посевной кампании», — сказал он.