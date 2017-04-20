Пензенцы обсуждают паранормальное явление в Кузнецке, снятое на видео

Ролик в группу «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» выложил пользователь Никита Кузнецов.
Подписчики в комментариях принялись делиться предположениями относительно того, что попало в объектив молодого человека. Большинство пользователей склоняются к тому, что это — всего лишь гроза.
«Гроза в апреле, ничего паранормального! Приметы еще были на этот счет», — отметил Антон Мундиров.
Однако высказываются и самые неожиданные версии.
«Это глаза у зверя светятся», — предположил Владимир Родионов.
«Это не гроза. Это когда поезд проезжает, издаются искры из-за того, что провода обледеневшие. Я тоже сначала так подумал, пока не увидел», — поделился мнением Андрей Колбанов.