Россия и страны ЕАЭС вводят ограничения на ввоз продуктов из Турции

Россия и страны ЕАЭС вводят пошлины на фрукты и овощи, такие как: апельсины, фисташки, изюм и брюссельская капуста, что, в первую очередь, скажется на поставках из Турции, пишут « Известия ».

В проекте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отмечается, что пошлина на апельсины будет равна 5%, на брюссельскую капусту — 13%. Кроме того, на апельсины будет установлена минимальная цена. В настоящее время этот вопрос прорабатывается, окончательное решение будет принято 27 апреля.

Как сообщила член коллегии (министра) по торговле ЕЭК Вероника Никишина, идут переговоры с Египтом и Ираном по поводу беспошлинного режима торговли.

«ЕАЭС активно ведет переговоры о формировании зон свободной торговли (Иран, Египет, Израиль), в рамках которых будет осуществляться беспошлинная торговля по широкой товарной номенклатуре, включая указанные виды фруктов и овощей. Таким образом, будет обеспечен стабильный поток поставок с территорий стран, которые будут иметь преференциальный режим торговли с союзом, позволяющий на более выгодных условиях осуществлять экспорт продукции», — пояснила она.