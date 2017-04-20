« Интернет Планшет XS». Это оптимальное предложение для тех , кто пользуется мобильным интернетом нечасто , например , берет с собой планшет на прогулку в парк , на пикник с друзьями или в путешествия." data-title="МегаФон обновил опцию «Интернет Планшет XS» — Пенза-пресс, рунет за день">

МегаФон перезапустил опцию «Интернет Планшет XS». Это оптимальное предложение для тех, кто пользуется мобильным интернетом нечасто, например, берет с собой планшет на прогулку в парк, на пикник с друзьями или в путешествия.

Обновленная опция «Интернет Планшет XS» предоставляет за 140 руб. в месяц 2 ГБ быстрого интернета в сети «МегаФон». Этого объема трафика хватит, чтобы послушать примерно 200 песен или выложить в Сеть около 300 фотографий.

Кроме того, подключив опцию, вы сможете бесплатно смотреть пакет ТВ-каналов от MegaFon TV. Опция «Интернет Планшет XS» действует и при поездках по России*.

«Пакет удобен для владельцев планшетов, которые не планируют пользоваться мобильным интернетом каждый день. Берите с собой планшет в поездки по городу или на дачу, в путешествия по стране и будьте онлайн тогда, когда вам это нужно, без лишних трат», — прокомментировал перезапуск директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон» Александр Фетисов.

*Опция «Интернет Планшет XS» действует при нахождении на территории Российской Федерации, за исключением Таймырского муниципального района, г. Норильск, Магаданской обл., Камчатского края, Чукотской АО, Сахалинской обл., Республики Саха (Якутия), Республики Крым и г. Севастополь, где услуги мобильного интернета тарифицируются в соответствии с условиями действующего тарифного плана абонента.