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В Пензе стартовал региональный молодежный форум «Ласточка»

20 апреля в 11:14 180 просмотров
«Ласточка».

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В пензенском Доме молодежи начал работу региональный молодежный образовательный форум «Ласточка».

В работе четырех смен — «Предприниматели и инноваторы», «Социальные инициативы и НКО», «Творчество и здоровый образ жизни», «Мы — россияне» — примут участие 100 человек, среди которых — студенты, аспиранты, работающая молодежь, молодые предприниматели. Их ждут мастер-классы экспертов, встречи с известными людьми, спортивные игры и культурные мероприятия.

22 апреля участники «Ласточки» встретятся с губернатором Иваном Белозерцевым и обсудят с ним вопросы поддержки реализации молодежных проектов и инициатив.

Как сообщает пресс-служба областного минобра, важным мероприятием форума станет конвейер молодежных проектов, четыре победителя которого получат премии в размере 10,0 тыс. руб., а лучшие разработки будут рекомендованы для участия в дальнейших мероприятиях форумной кампании.

«Новшеством форума в 2017 году будет являться организация не только индивидуальной, но и групповой проектной подготовки. Наряду с доработкой собственных проектов, участники форума пройдут подготовку в сфере разработки групповых проектов с использованием кейс-метода», — отметили в пресс-службе.

В завершение форума состоится закладка Аллеи памяти героев-пензенцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. На территории санатория «Березовая роща» высадят 40 саженцев березы.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/04/19/16585732
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