В ГИБДД прокомментировали массовое ДТП на ул. Олимпийской

Как сообщили в пресс-службе управления, инцидент произошел в 20.40 на ул. Олимпийской. Автомобиль «Инфинити», за рулем которого находился мужчина 1990 года рождения, врезался в припаркованный автомобиль «Шкода», тот — в «Сузуки» и «Шевроле».
«Машины получили механические повреждения, никто не пострадал. Проводится проверка, причины произошедшего станут известны в течение 30 дней», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, первыми об аварии сообщили пользователи соцсети и поделились снимками с места ДТП.