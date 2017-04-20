В ГИБДД прокомментировали массовое ДТП на ул. Олимпийской

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В управлении ГИБДД по Пензенской области прокомментировали аварию , которая произошла в селе Засечное. По уточненным данным, в ней пострадали четыре автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе управления, инцидент произошел в 20.40 на ул. Олимпийской. Автомобиль «Инфинити», за рулем которого находился мужчина 1990 года рождения, врезался в припаркованный автомобиль «Шкода», тот — в «Сузуки» и «Шевроле».

«Машины получили механические повреждения, никто не пострадал. Проводится проверка, причины произошедшего станут известны в течение 30 дней», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, первыми об аварии сообщили пользователи соцсети и поделились снимками с места ДТП.