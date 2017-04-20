В хозяйствах Пензенской области выросли надои молока

По итогам первого квартала 2017 года в хозяйствах Пензенской области выросло производство молока.

«В хозяйствах всех категорий производство молока возросло на 0,9 тыс. тонн и составило 70,9 тыс. тонн, в том числе в сельхозорганизациях производство молока по итогам квартала составило 38,2 тыс. тонн», — сообщили в региональном минсельхозе.

Надой молока на одну корову с января по март составил 1313 кг — на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В марте надой на одну корову составил 482 кг — на 5,5% больше.

Эта информация была озвучена на совещании по вопросам развития животноводства. Семинар открыла замначальника управления развития производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности областного минсельхоза Татьяна Акимова. Она отметила актуальность вопросов, связанных с развитием молочного скотоводства в Пензенской области. Гостем и основным спикером семинара выступил доктор сельскохозяйственных наук, профессор Марк Малков.

Он «выразил готовность оказать содействие пензенским специалистам в части правильного развития и понимания отрасли животноводства», отметили в пресс-центре облправительства.