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В Пензе состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (видео)

20 апреля в 12:41 152 просмотра

В Главном управлении МЧС России по Пензенской области состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Основным вопросом обсуждения стала подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду.

Регион принимает участие в крупных командно-штабных учениях по ликвидации природных пожаров и обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. В ходе тренировки сотрудники МЧС отрабатывают навыки ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций природного характера, проверяют надежность систем управления и быстродействие, сообщает телеканал «Экспресс».

«Оповещение, сбор и организация работы комиссии по ЧС, обеспечению пожарной безопасности Пензенской области, оперативных штабов, рабочих групп, комиссий по предупреждению ликвидации ЧС органов области, приведение в готовность сил и средств пензенской территориальной подсистемы РСЧС, предназначенной для ликвидации ЧС в паводковый период и пожароопасный сезон», — перечислил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

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