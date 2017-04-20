Пензенцев приглашают на бизнес-форум и выставку в Беларусь

«В рамках международной промышленной выставки предприниматели могут презентовать продукцию сфер энергетики, машиностроения, авиации, транспорта, связи, медицины и фармацевтики, агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, строительства», — сообщили в пресс-центре облправительства со ссылкой на региональное минэкономики.
На форуме будут проведены конференции и тематические круглые столы по вопросам экономического и инновационного сотрудничества двух стран.
На выставке будет представлен экономический потенциал Республики Беларусь, пройдут деловые встречи, в рамках которых можно будет заключить взаимовыгодные контракты.
«Более подробную информацию об условиях участия можно получить на сайте www.zarubezhexpo.ru, e-mail: info@zarubezhexpo.ru и по телефонам: