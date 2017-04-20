« Expo-Russia Belarus 2017» и бизнес-форуме « Россия — Беларусь: сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза», которые пройдут с 21 по 23 июня в Минске." data-title="Пензенцев приглашают на бизнес-форум и выставку в Беларусь — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенских предпринимателей приглашают принять участие во второй международной промышленной выставке «Expo-Russia Belarus 2017» и бизнес-форуме «Россия — Беларусь: сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза», которые пройдут с 21 по 23 июня в Минске.

«В рамках международной промышленной выставки предприниматели могут презентовать продукцию сфер энергетики, машиностроения, авиации, транспорта, связи, медицины и фармацевтики, агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, строительства», — сообщили в пресс-центре облправительства со ссылкой на региональное минэкономики.

На форуме будут проведены конференции и тематические круглые столы по вопросам экономического и инновационного сотрудничества двух стран.

На выставке будет представлен экономический потенциал Республики Беларусь, пройдут деловые встречи, в рамках которых можно будет заключить взаимовыгодные контракты.