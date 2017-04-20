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Пензенцев приглашают на бизнес-форум и выставку в Беларусь

20 апреля в 12:10 158 просмотров
«Expo-Russia Belarus 2017» и бизнес-форуме «Россия — Беларусь: сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза», которые пройдут с 21 по 23 июня в Минске.

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Пензенских предпринимателей приглашают принять участие во второй международной промышленной выставке «Expo-Russia Belarus 2017» и бизнес-форуме «Россия — Беларусь: сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза», которые пройдут с 21 по 23 июня в Минске.

«В рамках международной промышленной выставки предприниматели могут презентовать продукцию сфер энергетики, машиностроения, авиации, транспорта, связи, медицины и фармацевтики, агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, строительства», — сообщили в пресс-центре облправительства со ссылкой на региональное минэкономики.

На форуме будут проведены конференции и тематические круглые столы по вопросам экономического и инновационного сотрудничества двух стран.

На выставке будет представлен экономический потенциал Республики Беларусь, пройдут деловые встречи, в рамках которых можно будет заключить взаимовыгодные контракты.

«Более подробную информацию об условиях участия можно получить на сайте www.zarubezhexpo.ru, e-mail: info@zarubezhexpo.ru и по телефонам: +7 (495) 637-36-66, +7 (495) 637-36-33, +7 (495) 721-32-36», — добавили в пресс-центре.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/04/20/11071701
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