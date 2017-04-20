( 12+) — в самом разгаре. О том , сколько спортсменов выйдут на сцену ККЗ « Пенза», чтобы продемонстрировать рельеф своего тела , организаторы соревнований сообщили в рамках пресс-конференции 20 апреля." data-title="Нетесанов о Кубке по бодибилдингу: Спортсмены не будут обижены — Пенза-пресс, рунет за день">

Подготовка к открытому Кубку городов России по фитнесу и бодибилдингу (12+) — в самом разгаре. О том, сколько спортсменов выйдут на сцену ККЗ «Пенза», чтобы продемонстрировать рельеф своего тела, организаторы соревнований сообщили в рамках пресс-конференции 20 апреля.

Ранее сообщалось, что спортивное событие пройдет 29 апреля на базе ККЗ «Пенза». Его инициатором и главным организатором выступит известный пензенский бодибилдер Алексей Нетесанов. В этом году Кубок станет отборочным этапом на чемпионат мира по бодибилдингу, который пройдет в июне Самаре.

Борьба между габаритными спортсменами развернется по пяти категориям, таким как: «Юниоры», «Мистер Атлетик» (мужской фитнес), «Бодиблдинг», «Мисс Фигура» (женский фитнесс) и «Мисс Тонед» (бикини).

В связи с тем, что участников достаточно много, заявки подали более 200 «рельефных» ребят, а также в связи с «жестким» отбором на ЧМ, возможно проведение раундов в каждой категории. Заявки, по словам организаторов конкурса, поступают из Сибири, Урала, Владивостока, Югры и др.

От Пензенской области будут выступать 40 человек. Самому младшему бодибилдеру конкурса — 17 лет.

Также в рамках пресс-конференции Мистер Вселенная Алексей Нетесанов вручил билеты руководителю общественной организации для детей с ограниченными возможностями Виктории Хачатурян.

«Хотелось бы официально пригласить детей, подопечных организации, на наши соревнования. Это делается для того, чтобы люди помнили, что в Пензе еще живут дети, которые тоже нуждаются во внимании», — сказал организатор спортивного шоу.

Он также отметил, что призовой фон соревнований — очень высокий.

«Спортсмены не будут обижены, все билеты, которые дополнительно будут проданы, — все идет в призовой фонд. Все — в пользу спорта. И это не просто слова», — подчеркнул Алексей Нетесанов.