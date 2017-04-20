Ряд пензенских сел оставил без электричества ледяной дождь

20 апреля в связи с обильным ледяным дождем 10 населенных пунктов Пензенской области остались без электричества.

«Неблагоприятные погодные условия стали причиной автоматического отключения системы электроснабжения в населенных пунктах Поселки, Татарский Канадей, Ульяновка, Евлашево, Большой и Малые Труев и ряде других. В результате сегодня утром около пяти тысяч человек остались без электроэнергии», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Губернатор Иван Белозерцев поручил оперативно организовать выезд аварийных бригад на места, обеспечить их техникой и завершить работы до конца дня.

Сейчас на местах работают 10 единиц техники, семь бригад, в общей сложности — 35 человек. Им на помощь направили силы и средства из других районов региона. В населенных пунктах последовательно возвращают электричество.

Зампред правительства Дмитрий Семенов отметил, что энергетики должны справиться с задачей, поставленной губернатором.